وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون للتوصل لاتفاق مع حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن إسرائيل منفتحة للتوصل لاتفاق مع حزب الله اللبناني إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” الأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر لشبكة "العربية" السعودية، إن إسرائيل وافقت على أن يكون لحزب الله عدة مواقع مراقبة مشتركة مع الجيش اللبناني والقوات الفرنسية في جنوب لبنان جنوبي النهر الليطاني.

وحسب "العربية"، قالت المصادر، إن "إسرائيل شددت على ضرورة تواجد الجيش اللبناني على الحدود، في كافة النقاط، وتواجد قوات فرنسية ضمن القوات الدولية".

وحسب المصادر، أكدت إسرائيل أيضاً أن تواجد الأسلحة سيقتصر على الجيش اللبناني في منطقة جنوب النهر الليطاني.