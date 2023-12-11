عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: غالبية الأمريكيين لا يوافقون على طريق إدارة بايدن في إبادة الفلسطينيين

بايدن
بايدن

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على تعامل الرئيس بايدن مع حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين مما يمثل زيادة طفيفة في معدلات الرفض منذ أكتوبر.

وفي استطلاع جديد أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف، قال حوالي 61 بالمئة من البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون على تعامل بايدن مع الصراع.
بينما قال 39 بالمئة من المشاركين إنهم يوافقون على ذلك. 
وعندما سئلوا نفس السؤال في أكتوبرقال 56% من الأمريكيين إنهم لا يوافقون، وقال 44% إنهم يوافقون على ذلك.
كما انخفضت نسبة الموافقة على رد بايدن على الصراع بشكل طفيف بين الأحزاب السياسية منذ أكتوبر.
وقال حوالي 63% من الديمقراطيين في الاستطلاع الأخير إنهم يوافقون على تعامل بايدن مع الصراع، وهو انخفاض بمقدار 3 نقاط عن أكتوبر، عندما أعرب 66% عن تأييدهم.

وتعد موافقة الجمهوريين أقل بكثير مقارنة بالديمقراطيين، حيث قال 22% في آخر استطلاع إنهم يوافقون على ذلك.
ويمثل هذا انخفاضًا بمقدار 6 نقاط من 28 بالمائة في أكتوبر. 
وقال نحو 35 بالمئة من المستقلين إنهم يوافقون على عمل بايدن مع الصراع في الاستطلاع الأخير، مقارنة بـ 39 بالمئة قالوا الشيء نفسه في أكتوبر.

وينقسم الناخبون الشباب، أو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا، تمامًا حيث أعرب 50% عن عدم موافقتهم و50% موافقين.
وترتفع نسبة الرفض إلى 68% لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عامًا. وكان معدل رفض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا أقل قليلاً بنسبة 63%، في حين أن معدل رفض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا فما فوق بلغ 60%.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الرفض، إلا أن الحرب لا تقع بين أهم القضايا في الولايات المتحدة، حسبما أظهر الاستطلاع. وعندما سُئلوا عن المشكلة الأكثر أهمية التي تواجه الولايات المتحدة، كان التضخم هو الأكثر اختياراً، يليه الهجرة والحدود وحالة الديمقراطية قبل الحرب.

 

 

أحزاب السياسية إدارة بايدن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين الإبادة الجماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بيان عاجل من حماس بعد التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

موضوعات متعلقة

الاحتلال يضع البيت الأبيض في حرج جديد بسبب الفسفور الأبيض

هل تستسلم المقاومة؟.. محللون يكشفون زيف الادعاءات الصهيونية

مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على المستوطنين

عودة بابور الجاز لإسعاف أهالي غزة في ظل عدم توافر الوقود

الحرب في غزة وصلت إلى حدود لبنان واليمن وإيران.. الأمر يتصاعد

خطر كبير.. آلاف من جثامين الشهداء في غزة تحت الأنقاض

جماعة الحوثي تجبر سفينة متجهة إلى إسرائيل على عدم عبور البحر الأحمر

محللون: الفيتو الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار بغزة لم يكن مفاجئا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

طلاق مؤدي المهرجانات مسلم وميكا البغدادي رسميا

صن داونز أفضل نادٍ نسائي في إفريقيا 2023

فاطمة تكناوت أفضل لاعبة في إفريقيا 2023

محمد صلاح يقود تشكيلة فريق الأحلام في إفريقيا 2023

تصريحات عاجلة من الخارجية الأمريكية بشأن استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في غزة

ديزلي أليس أفضل مدرب لفريق نسائي بإفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض جمالها ورشاقتها.. شاهد

ماجد المصري ودنيا عبد العزيز وهشام عباس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ