تصريحات عاجلة من الخارجية الأمريكية بشأن استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الفوسفور الأبيض من قبل القوات الإسرائيلية في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، أن هناك استخدام عسكري مشروع للفوسفور الأبيض لكن ذلك لا يشمل استخدامه ضد المدنيين.

وأشار ميلر إلى أن دعم الولايات المتحدة لـ إسرائيل بالذخائر لا يقلل من التزامها الكامل بالقانون الإنساني الدولي.

كما أوضح ميلر أن الولايات المتحدة طلبت توضيحا من إسرائيل بشأن الصور التي نشرت من غزة ويظهر فيها أسرى فلسطينيون بدون ملابس.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، إن الصور التي عرضت لسكان من غزة وهم عراة "مزعجة للغاية".

وأضاف أن هناك حلا عسكريا لإزالة قيادة حركة حماس في غزة التي شنت هجوم 7 أكتوبر، لكن الصراع الأكبر يجب حله سياسيا.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إيجاد حل للنزاع في قطاع غزة يضمن حماية المدنيين ونزع سلاح حماس.

وأشار إلى أنه يمكن للقوات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات أكبر لحماية المدنيين في قطاع غزة، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك تأثير أكبر للهدنة الإنسانية والمحادثات مستمرة لاستئنافها.