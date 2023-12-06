الخارجية الأمريكية: لن ندعم إجراءات تمنح حماس تكرار ما فعلته في 7أكتوبر

أذاعت فضائية القاهرة الإخبارية"، أنباء عاجلة تفيد بأن الخارجية الأمريكية، قد أكدت أنه توجد مناطق آمنة للفلسطينيين يمكن اللجوء إليها داخل غزة ولا يفترض أن يتم قصفها من جانب إسرائيل.

وَأضافت الخارجية الأمريكية، أنه لن ندعم إجراءات تمنح حماس القدرة على تكرار ما فعلته في السابع من أكتوبر، كما أنه لا ندعم مقترحات إقامة منطقة عازلة داخل غزة ولا نزال في مرحلة مبكرة من هذا الصراع بين إسرائيل وحماس.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أنه قمنا بمناقشات صريحة مع القادة الإسرائيليين وطرحنا العديد من الأسئلة الصعبة، إضافة إلى أنه نراجع تقرير منظمة العفو الدولية عن استخدام ذخائر أمريكية في ضربة إسرائيلية أودت بحياة مدنيين في غزة.

تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي



وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الصراع بغزة يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي.