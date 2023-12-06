بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الشعب الأوكراني لم يسمح لروسيا بالانتصار عليه، فقد هزم طموح بوتين في السيطرة على بلاده.

وأضاف في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "عملنا مع الشركاء والحلفاء لدعم الشعب الأوكراني وتكلمت مع القادة الأوروبيين وهم إلى جانبنا وجانب أوكرانيا".

وتابع "لا أريد سحب الدعم الامريكي لأوكرانيا، لأن بوتين لو سيطر عليها لم يتوقف، بل سيستمر وقال ذلك بوضوح، ولو استمر بوتين وهاجم دولة في حلف شمال الأطلسي نحن ملتزمون الدفاع عن أراضينا وعندها سنصل إلى إرسال قوات أمريكية تحارب قوات روسية".

الدفاع عن أوكرانيا

وأوضح: نؤكد التزامنا بالدفاع عن أوكرانيا ودعمها عسكريا، ولن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا، وهذا من مصلحة أمريكا القوية والشركاء والحلفاء، ولا يمكننا اللعب بأمننا القومي.