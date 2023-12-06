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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الشعب الأوكراني لم يسمح لروسيا بالانتصار عليه، فقد هزم طموح بوتين في السيطرة على بلاده.

وأضاف  في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "عملنا مع الشركاء والحلفاء لدعم الشعب الأوكراني وتكلمت مع القادة الأوروبيين وهم إلى جانبنا وجانب أوكرانيا".

وتابع "لا أريد سحب الدعم الامريكي لأوكرانيا، لأن بوتين لو سيطر عليها لم يتوقف، بل سيستمر وقال ذلك بوضوح، ولو استمر بوتين وهاجم دولة في حلف شمال الأطلسي نحن ملتزمون الدفاع عن أراضينا وعندها سنصل إلى إرسال قوات أمريكية تحارب قوات روسية".

 

الدفاع عن أوكرانيا

وأوضح: نؤكد التزامنا بالدفاع عن أوكرانيا ودعمها عسكريا، ولن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا، وهذا من مصلحة أمريكا القوية والشركاء والحلفاء، ولا يمكننا اللعب بأمننا القومي.

الدعم الأمريكي لأوكرانيا الشعب الأوكراني جو بايدن شمال الأطلسي قناة القاهرة الإخبارية

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