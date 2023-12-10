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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات الاحتلال تنقل أعدادا كبيرة من الجنود الجرحى إلى مستشفيات تل أبيب

الاحتلال
الاحتلال

أفادت التقارير  الصحفية المتفرقة بقيام مروحيات الاحتلال بإجلاء عدد كبير من قوات من أرض المعركة في غزة حيث كبدتهم المقاومة الكثير من الخسائر في الأرواح والمعدات.


وقامت مروحية عسكرية إسرائيلية بنقل جنود مصابين إلى مستشفيات تل أبيب.
 

و قالت كتائب القسام باستهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة أفراد رعدية شرق مدينة خانيونس توقع الصهاينة بين قتيل وجريح.

واستهدفت الكتائب جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة شواظ شمال مدينة خانيونس وضرب مجاهدوا القسام تجمعا لجنود العدو أسفل مبنى في الفالوجا شمالي قطاع غزة بقنبلتين يدويتين.

وعبرت حركة حماس عن اشادتها بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل غدا الاثنين داعية كل الأحرار في العالم إلى المشاركة فيه.

واستهدفت القسام دبابة ميركافا صهيونية شمال مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105.

وضربت سرايا القدس آلية عسكرية صهيونية بقذيفة تاندوم في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا.
 

احتلال الاحتلال الصحف إلى قطاع غزة الياسين 105

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