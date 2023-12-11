طائرات الاحتلال تدمر المسجد الإندونيسي الكبير شرق خانيونس

واصل الاحتلال الصهيوني سياسة عدوانه على المقدسات من استهداف المساجد والكنائس بالقصف والتدمير والتخريب، وفق ما ذكرت إذاعة صوت فلسطين.

وأقدمت طائرات الاحتلال على تدمر المسجد الإندونيسي الكبير بمنطقة معن شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.



ويضاف المسجد الإندونيسي الكبير إلى عشرات المساجد الأخرى التي جرى استهدافها في غزة المحاصرة إسرائيليا في سياسية تقوم على منع الناس من الصلاة وتدمير دور العبادة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين والإضرار بهم بتعريضهم للموت خلال عمليات توغله في غزة.



وذكرت أن الاحتلال يستخدم المدنين كدروع بشرية في جباليا شمال القطاع.