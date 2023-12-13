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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش سير المعارك والاستماع إلى تقارير أمنية

صدى البلد

قالت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الآن لمناقشة سير المعارك والاستماع إلى تقارير أمنية.

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض لهجوم من قبل قراصنة مؤيدين لفلسطين.

وقالت الصحيفة، إن موقع الجيش الإسرائيلي تعرض لهجوم من قبل قراصنة مؤيدين للفلسطينيين مساء اليوم الأربعاء، حيث استبدل الهاكرز الصفحة الرئيسية للموقع بتهديد للكيان الصهيوني.

وكتب القراصنة الذين وقعوا على الرسالة باسم "Anonymous Jo" "إن غطرستكم وظلمكم تجاه أهلنا في غزة لن تنالوا منها إلا رعبًا وقتلًا وحربًا، سواء كانت في البر أو في الجو أو إلكترونيًا".

وأضاف القراصنة الذين عرفوا أنفسهم أنهم من الأردن "هذا ليس سوى رد على أفعالكم الهمجية وقتل شعبنا المستضعف في غزة".

وتابعوا "هذه هي البداية فقط، ومن هنا نقول لكم إننا لن نقبل إلا تحرير أرضنا فلسطين من النهر إلى البحر. وحتى لو استمرت حربنا معكم إلى الأبد فلن تجدوا منا إلا ذلك".

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطين قراصنة مؤيدين للفلسطينيين مجلس الحرب الإسرائيلي

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