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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف: كيف خدعت الولايات المتحدة الشعب الأمريكي لدعم أوكرانيا بالأسلحة؟

روسيا وأوكرانيا والولايات
روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن السلطات الأمريكية لم تسأل قط مواطنيها عما إذا كانوا يريدون تقديم مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا لراديو سبوتنيك تعليقا على زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة: "جزء كبير من المجتمع الأمريكي لم يرغب في دعم سياسة ضخ المساعدات إلى أوكرانيا ولا في التعاطف بطريقة أو بأخرى مع القضية، أو ربط أنفسهم بها أو المشاركة فيها، لقد أُجبروا حرفيًا على القيام بكل ذلك، على الرغم من أن بعضهم قاومها حتى النهاية.

وتابعت زاخاروفا: "لم يسألهم أحد عن ذلك، لا متى بدأ كل شيء أو أثناء التطورات الجارية في أوكرانيا، ولم يكلف أحد عناء طرح أي أسئلة عليهم أو إجراء أي تصويت على هذه القضية".

وبحسب زاخاروفا، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الشعب الأمريكي ببساطة بما تعتزم إدارته القيام به كأمر واقع، هذا هو نفس فريق الحزب الديمقراطي الذي بدأ هذه القصة بأكملها التي بدأت بالميدان الاحتجاجات وأعمال العنف في الشوارع في كييف في الفترة 2013-2014، وأعضاؤه هم نفسهم "بايدن ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند". 

وأضافت: "لقد بدأوا كل ذلك في ذلك الوقت، لكنهم اضطروا إلى أخذ استراحة لمدة 4 سنوات عندما وصل دونالد ترامب إلى السلطة، ولكن بعد أن أخرجوه من البيت الأبيض، عادوا إلى نفس المفهوم، ولكن بطريقة أكثر جنونًا. 

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه "لم يسأل أحد الشعب الأمريكي خلال هذه السنوات، عندما ترشح بايدن للرئاسة في عام 2020، لم يقولوا أي شيء يشير إلى أنهم سيتسببون في مثل هذه الفوضى".

وعلقت زاخاروفا أيضًا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن حوالي 90٪ من الأموال الأمريكية المخصصة ظاهريًا للمساعدات العسكرية لـ أوكرانيا تم استثمارها في الواقع في صناعة الدفاع الأمريكية: "إذن، كانت هذه خطتك لإنعاش الاقتصاد الأمريكي؟ فلماذا لم تقلها على الفور؟ ما الذي كنت تحتاج إليه في نظام كييف إذا كانت الخطة الأولية هي ضمان الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي؟".

ويقوم زيلينسكي حاليا بزيارة إلى واشنطن، وقد زار الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، للاجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، كما أجرى محادثات مع بايدن.

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