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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسلحة تتسرب إلى الخارج.. روسيا تفضح فساد النظام الأوكراني وفشل المساعدات الأمريكية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وأوكرانيا

قال سفير روسيا لدي الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، إن الأسلحة الأمريكية الصنع الموجهة إلى أوكرانيا تتسرب عبر الحدود على مستوى العالم وسط الفساد الأوكراني.

وأضاف أنتونوف وفقا لبيان السفارة الروسية عبر قناها على تليجرام، أن الأسلحة الفتاكة التي تحمل علامة صنع في الولايات المتحدة بقيمة 200 مليون دولار، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وتسبب المعاناة لآلاف الأشخاص. 

وشدد السفير الروسي على أنه "ليس فقط في أوروبا الشرقية، بل أيضا في مناطق أخرى من العالم، حيث تتسرب هذه الأسلحة إلى المسؤولين الأوكرانيين الفاسدين".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة جديدة بقيمة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال زيارة الأخير إلى واشنطن.

وحدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت لاحق، أنها ستشمل ذخيرة ومكونات لأنظمة الدفاع الجوي، والمزيد من الذخائر لقاذفات الصواريخ المتعددة هيمارس، وقذائف مدفعية 155 ملم و105 ملم، وقذائف مضادة للدبابات وذخائر أسلحة صغيرة، بالإضافة إلى مكونات ومعدات مساعدة.

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