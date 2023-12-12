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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفضح ازدواجية معايير الولايات المتحدة بشأن تبني الأطفال في أوكرانيا

الأطفال في أوكرانيا
الأطفال في أوكرانيا

قالت ماريا لفوفا بيلوفا، المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل، إن الولايات المتحدة، التي حثت أوكرانيا على إلغاء الحظر الذي فرضته على تبني الأطفال من قبل مواطنين أجانب، تلجأ إلى معايير مزدوجة في هذا المجال.

 

وأضافت بيلوفا في تصريحات لوكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء: “من ناحية، اتهمتنا الولايات المتحدة بالترحيل القسري للأطفال ووضعهم في عائلات، على الرغم من أنهم أطفال قادمون من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا سابقًا عن رغبتهما في أن تصبحا حزن من روسيا”.

وتابعت: "وفي الوقت نفسه، تعبر الآن الولايات المتحدة عن عدم رضاهم عن الحظر المفروض على تبني الأطفال في أوكرانيا، هذا هو نوع المعايير المزدوجة الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا".

ووفقا لها، فإن القيود التي فرضتها روسيا سابقا على تبني الأطفال من قبل الأجانب ساعدت في تعزيز تطوير نظام لتقديم المساعدة لأسر هؤلاء الأطفال.

وقالت بيلوفا: "هذه هي أولويتنا التأكد من إيداع الأطفال مع أسرهم الأصلية، ومساعدة هذه الأسر على تحقيق الاستقرار من أجل توفير التنشئة المناسبة لهؤلاء الأطفال".  

وأضافت: "نرى جميعًا أن عدد الأطفال المودعين في المؤسسات دور الأيتام في روسيا آخذ في الانخفاض.

وحث الكونجرس الأمريكي سلطات كييف في أوائل ديسمبر على رفع الحظر الذي فرضته أوكرانيا على تبني أطفال أوكرانيين من قبل مواطنين أمريكيين.

وفرضت أوكرانيا القيود على تبني الأجانب في مارس 2022.

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