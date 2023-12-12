بشروط كييف.. روسيا ترد على أمريكا بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا بـ2024

قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الدبلوماسيين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة ستجبر روسيا في عام 2024 على التفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف هي مجرد هراء آخر.

وأضافت زاخاروفا، ردا على سؤال حول تصريحات نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جوناثان فاينر: “لأنه، ربما، نسي ببساطة أنه قال حرفيًا من قبل إنه من الضروري شن الحرب حتى نهاية منتصرة، حتى، كما نقول، آخر أوكراني، لأن هذا هو بالضبط ما فعلته الولايات المتحدة في أوكرانيا".

وكان جوناثان فاينر قال في وقت سابق إن واشنطن تسعى لدفع روسيا للتفاوض مع أوكرانيا في نهاية عام 2024 بشروط مقبولة لكييف.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت زاخاروفا، إن استبدال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أو أي سياسي أوكراني آخر لن يغير الوضع، لأنهم جميعاً دمى في أيدي الدول الغربية.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إن “الاستبدال المحتمل لزيلينسكي بزالوجني أو أي شخصية أخرى لن يغير الوضع، فكلهم في الحقيقة دمى في أيدي أسيادهم".

وأشارت إلى أنه لا ينبغي الخلط بين الجيش الأوكراني والدمى الأوكرانية في واشنطن، فهؤلاء، على حد تعبيرها، "أنواع مختلفة".