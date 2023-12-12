قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن استبدال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أو أي سياسي أوكراني آخر لن يغير الوضع، لأنهم جميعاً دمى في أيدي الدول الغربية.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إن “الاستبدال المحتمل لزيلينسكي بزالوجني أو أي شخصية أخرى لن يغير الوضع، فكلهم في الحقيقة دمى في أيدي أسيادهم".

وأشارت إلى أنه لا ينبغي الخلط بين الجيش الأوكراني والدمى الأوكرانية في واشنطن، فهؤلاء، على حد تعبيرها، "أنواع مختلفة".

وشددت على أن "أولئك الذين ينفذون السياسة الوطنية، وأولئك الذين يعملون لصالح أوكرانيا كدولة والأوكرانيين كشعب، يمكن أن يكونوا مؤهلين حقًا كعسكريين أوكرانيين".

وأضافت زاخاروفا: “إذا كنا نتحدث عن شخصيات دفعت ثمنها واشنطن، وتم رفض الكثير منهم في المجتمع الأوكراني، فمن المستحيل أن نطلق عليهم أي شيء آخر غير أبطال الدمى".