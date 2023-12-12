روسيا تعلن إسقاط صاروخا أوكرانيا فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخا باليستيا تكتيكيا من طراز «توتشكا-يو» أطلق من أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود.

وأضافت الوزارة في بيان على تليجرام أن الهجوم وقع نحو الساعة الخامسة صباحا.

ولم يذكر البيان ما إذا كانت هناك أضرار نجمت عنه.

وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الوقت الآن هو الوقت المناسب للبدء في التفكير في التفاوض على السلام مع روسيا، حيث يبدو الوضع ميؤوسًا منه على خط المواجهة.

وأضاف أريستوفيتش، أن “زيلينسكي أصبح رهينة دعايته الخاصة بسبب ميله إلى لعب دور البطل في البرلمانات حول العالم”.

وقال المستشار والمتحدث الرئاسي السابق، الذي فقد شعبيته لدى كييف، إن “زيلينسكي حاليًا لا يفكر في المصلحة الوطنية بل في موقفه الخاص”.

أعلن أريستوفيتش مؤخرًا أنه سيتنافس ضد زيلينسكي للرئاسة، وسيقوم بحملته على أساس برنامج السلام.

ومع تصاعد تكلفة الحرب وارتفاع عدد القتلى في كييف إلى حوالي 300 ألف، قال المستشار السابق إن الوقت قد حان لبدء مناقشة شروط السلام.

وأضاف: “بالنسبة لروسيا، يتعين على أوكرانيا عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وبالنسبة لنا، يجب أن نوقف هذه الحرب. هذه ظروف رائعة لبدء نقاش حقيقي – ليس فقط بين أوكرانيا وروسيا – حول نظام جديد للأمن الجماعي في أوروبا”.