بايدن يتهرب من الإجابة عن سؤال بشأن مفاوضات أوكرانيا وروسيا

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعطاء إجابة واضحة على سؤال بشأن موعد نصح أوكرانيا ببدء المفاوضات مع روسيا.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث تهرب بايدن من الرد على سؤال حول استراتيجية السلطات الأمريكية والأوكرانية في العام المقبل، وفي أي مرحلة إذا فشلت سيبلغ بايدن كييف أنه “ربما حان الوقت للبدء في النظر في مفاوضات السلام”.

وردَّ بايدن بتصريحات حول النجاحات التي حققتها أوكرانيا، لافتًا إلى أن كييف استعادت أكثر من 50% من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ فبراير 2022، كما تصدت للأسطول الروسي لضمان تصدير الحبوب والمواد الغذائية إلى العالم أجمع عبر البحر الأسود".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "أكثر من 90% من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا يتم إنفاقها في الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتجديد احتياطياتنا وتعزيز قاعدتنا الصناعية".

وشدد على أن "أفضل طريقة لضمان المزيد من المساعدة لكييف هي أن يوافق الكونجرس على طلب إدارة واشنطن الحصول على أموال إضافية في الميزانية في السنة المالية 2024 التي بدأت في الأول من أكتوبر في الولايات المتحدة".

وتجنّب الرئيس الأمريكي الإجابة عن السؤال بشكل مباشر أو واضح.