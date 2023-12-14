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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 14-12-2023 أمام الجنيه

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الدولار اليوم الخميس 14 ديسمبر بالبنوك المصرية ، وجاءت أسعار الدولار بالبنوك المصريه كالتالي:-

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 30.84 جنيه للشراء.30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 14-12-2023

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.

 

بعد تثبيت سعر الفائدة .. هبوط مؤشر الدولار الأمريكي

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-12-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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