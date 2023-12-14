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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 14-12-2023

صدى البلد

 

يقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

الفيدرالي يثبت الفائدة

و أعلن مجلس الفيدرالي الأمريكي، امس الاربعاء ، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي عند نطاق بين 5.25% و5.5% بما يتماشى مع التوقعات.

بعد تثبيت سعر الفائدة .. هبوط مؤشر الدولار الأمريكي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

 

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