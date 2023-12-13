بعد تثبيت سعر الفائدة .. هبوط مؤشر الدولار الأمريكي

هبط مؤشر الدولار الأميركي ، اليوم الأربعاء، بنحو 0.9% خلال تعاملات جلسة اليوم بعد قرار الفيدرالي وتصريحات جيروم باول ووسط مكاسب الذهب.

أعلن مجلس الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق من اليوم ، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي عند نطاق بين 5.25% و5.5% بما يتماشى مع التوقعات.

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 11 مرة

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 - وهي أسرع وتيرة تشديد منذ أوائل الثمانينيات.

أدى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الاستهلاكي بشكل كبير بينما ظل التضخم مرتفعًا، مما وضع العديد من الأسر تحت الضغط.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن المجلس ناقش توقيت تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي، “لا أحد يعلن النصر علي التضخم.. سيكون ذلك سابقًا لأوانه”.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن “تخفيضات أسعار الفائدة كانت موضوع نقاش اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.

ومنذ قليل، قال باول، إن المجلس قرر ترك سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مشيرا إلي أنه مستعد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبا.

وأضاف أن “نشاط قطاع الإسكان مستقر.. وأسواق العمالة مازالت مقيدة”.

وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن “معدل البطالة مازال منخفضا”، مشيرا إلي أن “الطلب على العمالة يتجاوز المعروض”.

ولفت باول، إلي أن “التضخم انخفض ولا يزال أعلى من مستهدف 2%”، مؤكدا أن “الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يعود التضخم إلى هدف 2٪”.

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يرى أن الاقتصاد الأمريكي يفقد قوته في الأشهر الأخيرة من العام.

وتابع: “تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل كبير عن الوتيرة الضخمة التي شهدناها في الربع الثالث. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتوسع بنحو 2.5% للعام بأكمله”.

وقال باول إن النشاط في قطاع الإسكان قد “استقر” بعد انتعاشه خلال الصيف، مضيفا أن البيانات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار التجاري.