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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة

رئيس مجلس الاحتياطي
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن المجلس ناقش توقيت تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي، “لا أحد يعلن النصر علي التضخم.. سيكون ذلك سابقًا لأوانه”.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن “تخفيضات أسعار الفائدة كانت موضوع نقاش اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.

ومنذ قليل، قال باول، إن المجلس قرر ترك سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مشيرا إلي أنه مستعد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبا.

وأضاف أن “نشاط قطاع الإسكان مستقر.. وأسواق العمالة مازالت مقيدة”.

وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن “معدل البطالة مازال منخفضا”، مشيرا إلي أن “الطلب على العمالة يتجاوز المعروض”.

ولفت باول، إلي أن “التضخم انخفض ولا يزال أعلى من مستهدف 2%”، مؤكدا أن “الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يعود التضخم إلى هدف 2٪”.

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يرى أن الاقتصاد الأمريكي يفقد قوته في الأشهر الأخيرة من العام.

وتابع: “تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل كبير عن الوتيرة الضخمة التي شهدناها في الربع الثالث. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتوسع بنحو 2.5% للعام بأكمله”.

وقال باول  إن النشاط في قطاع الإسكان قد “استقر” بعد انتعاشه خلال الصيف، مضيفا أن البيانات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار التجاري.

الفيدرالى الامريكى اسعار الفائدة باول

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