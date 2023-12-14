ارتفاع كبير في أسعار الذهب بعد إعلان مفاجئ من الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الخميس، حيث انخفض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشار مجلس الفيدرالي إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1٪ عند 2046.69 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنسبة 2.4٪ أمس الأربعاء.

وقفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 3.2٪ إلى 2061.60 دولار.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويثقل كاهل الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، في حين انخفض العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو.