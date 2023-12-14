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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بعد إعلان مفاجئ من الفيدرالي الأمريكي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الخميس، حيث انخفض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشار مجلس الفيدرالي إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1٪ عند 2046.69 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنسبة 2.4٪ أمس الأربعاء.

وقفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 3.2٪ إلى 2061.60 دولار.

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أسعار الذهب والسبائك فى مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويثقل كاهل الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، في حين انخفض العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو.

سعر الفائدة الدولار الدولار الأمريكى أسعار الذهب الذهب

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