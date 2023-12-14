أسعار الذهب والسبائك فى مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار السبائك والذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر في مصر 2023، وجاءت الأسعار كالتالي:-

أسعار السبائك:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3246 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8115 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16230 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 32460 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 64920 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 162300 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 324600 جنيه.

أسعار الذهب :

عيار 24 يسجل 3246 جنيها.

عيار 21 يسجل 2840 جنيها.

عيار 18 يسجل 2434 جنيها.

عيار 14 يسجل 1893 جنيها.

الجنيه الذهب 22720 جنيها.