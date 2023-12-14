قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مستجدات أسعار الذهب والدولار، و ذلك بالتزامن مع عقد اجتماع الفيدرالي و هبوط حاد لمؤشر الدولار عالمياً، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.83جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وكان قد أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار إلى زوال، وستنتهي قريباً، كما أوضح أن الحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي، كما قال خلال تصريحات تليفزيونية إن برنامج الطروحات، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريباً سيتم الإعلان عن طروحات جديدة، وأن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65‎%.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، ولكن هناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الطروحات.

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