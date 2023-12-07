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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير عاجل من الصعق بالكهرباء في الشتاء | تفاصيل..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن تحذير الشركة القابضة للكهرباء للمواطنيين بشأن تلافي الصعق بالكهرباء في فصل الشتاء، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية أيضاً من الشبورة المائية خلال الشتاء.
وحذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر من مخاطر كابلات الكهرباء المكشوفة والموجودة فوق الأرض أو المتدلية بالقرب من النوافذ والشرفات ، لذلك  يجب الحذر منها وتجنب التعرض لها بشكل مباشر، 
وأشارت الشركة فى منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك  إلى بعض المخاطر الشائعة المرتبطة بهذا النوع من الكابلات.

ومن هذه المخاطر خطر الصدمة الكهربائية، فإذا تم لمس الكابلات الكهربائية المكشوفة أو إذا تعرضت للتلامس مع أشجار أو مبانٍ، فقد يتعرض الأشخاص لصدمة كهربائية خطيرة، يمكن أن تكون هذه الصدمة قاتلة إذا كان التردد الكهربائي عاليًا.


وأيضاً خطر الحرائق،  فقد تتسبب كابلات الكهرباء المكشوفة في نشوب حرائق إذا تعرضت لحرارة شديدة أو تلامست مع مواد قابلة للاشتعال مثل الأشجار أو الأوراق والأخشاب الجافة.
 

كما تناولت التغطية حالة الطقس اليوم، للمزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

الشركة القابضة للكهرباء هيئة الأرصاد الجوية الشبورة المائية شروق عادل الطقس

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