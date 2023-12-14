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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم والأيام القادمة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية العد التنازلي لبداية فصل الشتاء 2024، حيث يتبقى فقط ثمانية أيام على إعلان بداية فصل الشتاء رسمياً، أما عن طقس اليوم، فتتوقع هيئة الأرصاد أن تسود أجواء خريفية لطيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

ونصحت هيئة الأرصاد بضرورة توخي المواطنين الحيطة والحذر والقيادة بهدوء، والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات، واستخدام كلاكس السيارات على فترات لتنبيه قائدي السيارات الأخرى، وبالنسبة للظواهر الجوية تبقى الظاهرة المؤثرة، اليوم هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناه ووسط سيناء. 

و عن حالة البحرين اليوم، بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر،تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .

وللمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

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