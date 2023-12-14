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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

هزة قوية تضرب سوق النفط العالمي.. لماذا فقد الذهب الأسود بريقه؟

آبار نفط
آبار نفط

تقلبت كبيرة يشهدها سوق النفط العالمي وأسعار الخام، يرجع السبب فيها للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي بدأت في العام 2022 (الحرب الروسية الأوكرانية)، ومستمرة حتى اليوم (حرب غزة)، حيث سجل سعر البرميل مستويات غير مسبوقة قبل أن يبدأ في التراجع ويدخل في دوامة التقلبات والتذبذب الكبير في الأسعار.

سعر برميل النفط الخام

من جانبها رفعت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، الخميس، إن توقعاتها في 2024 لنمو الطلب العالمي على النفط قد زادت بواقع 130 ألف برميل يوميا، لترفع حجم الزيادة المتوقعة في الطلب خلال العام القادم إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التعديل يعكس "توقعات أفضل نوعا ما لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي رغم التباطؤ المتوقع"، فيما أوضح التقرير أن "التحسن ينطبق بشكل خاص على اقتصاد الولايات المتحدة".

وذكر التقرير أن تراجع أسعار النفط يعزز من الاستهلاك بشكل عام، فيما قلصت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2023 بواقع 90 ألف برميل يوميا، إلى 2.3 مليون برميل يوميا، مقابل 2.4 مليون برميل في توقعاتها خلال نوفمبر الماضي.

وأوضحت وكالة الطاقة، أن الأدلة تتزايد على تباطؤ الطلب على النفط عالميا، لتخفض توقعات نمو الطلب العالمي في الربع الرابع من العام الجاري بنحو 400 ألف برميل يوميا.

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فيما قال خبير النفط الدكتور فهد بن جمعة إن "هناك تحديات عديدة تقف في طريق نمو أسعار النفط، سواء كانت عوامل اقتصادية أو تباطؤ الطلب على النفط وأيضا سعر الفائدة وارتفاع الدولار".

وأضاف، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك دولا تبيع نفطها بأسعار أقل من الأسعار السائدة "سواء روسيا أو إيران أو فنزويلا"، مشيرا عامل آخر وهي أن تخفيضات "أوبك بلس" كانت دون التوقعات.

وانخفضت أسعار النقط لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.

تأثير هجمات الحوثيين 

واعتبر بن جمعة أن على منظمة أوبك ووكالة الطاقة إعادة تغيير الأساسيات التي تم بناء عليها تقديراتهما، إذ أنه يتوقع الطلب سوف يكون منخفض العام القادم.

ويشهد سوق النفط حالة من عدم اليقين، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فيوض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.

من جانبها تضيف هجمات الحوثيين على سفن الشحن المزيد من الغموض حول مستقبل أسعار النفط، إذ تثير المخاوف حول اضطراب إمدادات الخام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد قرار (أوبك بلس) الأخير بخفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2024، واستمرار كل من روسيا والسعودية في الخفض الطوعي لإنتاجهما النفطي.

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لكن يبدو أن هذه المخاوف لم تنجح في دعم أسعار الخام الأسود، إذ انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 في المئة يوم الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر بسبب القلق من زيادة المعروض وضعف الطلب وتباطؤ النمو العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.79 دولار، أو 3.7 في المئة، إلى 73.24 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير بـ 2.71 دولار، أو 3.8 في المئة، إلى 68.61 دولار للبرميل.

ويرى المحللون أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويعكس صورة ضعيفة للطلب على النفط، كما توقعوا تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام في عام 2024.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2024 بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى 83 دولاراً للبرميل، مقابل تقدير نُشر الشهر الماضي عند 93 دولاراً للبرميل.

ومع ذلك، توقعت الإدارة أن يساعد خفض إمدادات (أوبك بلس) على رفع أسعار برنت في النصف الأول من عام 2024.

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