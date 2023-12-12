انخفاض هائل في أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط أكثر من 3%، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر وسط مخاوف متزايدة من زيادة المعروض وبيانات اقتصادية أمريكية جديدة تشير إلى ضعف الطلب في الأشهر المقبلة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.90 دولار، أو 3.8%، إلى 73.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، وجرى تداولها عند مستوى منخفض بلغ 73.08 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 2.79 دولار أو 3.91% إلى 68.53 دولار.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في نوفمبر بينما ارتفع التضخم، مما يقدم المزيد من الأدلة على أنه من غير المرجح أن يركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيضات أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.