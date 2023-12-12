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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط المخاوف وتباطؤ نمو الطلب.. ارتفاع أسعار النفط العالمية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فيوض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.

وبحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 26 سنتا أيضا أو 0.4% إلى 71.58 دولار للبرميل.

وقال يب جون رونغ، محلل السوق لدى “آي. جي”، في مذكرة: "سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين اليوم لتحديد اتجاه صانعي السياسة الأمريكيين في اجتماعهم القادم"، وفق "رويترز".

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، اليوم الثلاثاء، في حين سينتهي غدا، الأربعاء، اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير غدا، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدا، ما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر.

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