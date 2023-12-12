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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير النفط الكويتي يكشف عن طلب أمريكي غريب من الدول العربية

النفط
النفط

كشف وزير النفط الكويتي، سعد البراك، خلال مؤتمر الطاقة العربي 12 الذي تنظمه أوابك، عن طلب أمريكي غريب، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.


وذكر البراك، أن وزيرة الخزانة الأمريكية  جانيت يلين طلبت قبل عام  أن تقوم أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بخفض الإنتاج في وقت ترتفع فيه تكاليف الطاقة قائلة "إنه قرار غير مفيد وغير حكيم للنمو الاقتصادي وسط ضغوط كبيرة من التضخم المرتفع، والآن لأن المسألة عندنا صار المفيد والحكيم أن نتخلص من النفط".
وقال البراك أن هذه التناقضات المصاحبة لمحاولة الهيمنة حتى على أفكارنا وقيمنا في هذا العالم أكثر من مرفوضة ومستهجنة ولا يمكن أن نستسلم لها بأي صورة لها من الصور.

 

الاقتصادي الخزانة الأميركية الدول العربية التناقضات النفط الكويتي تكاليف الطاقة

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