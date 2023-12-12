تراجع تكرير النفط الروسي إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع

هوت أعمال معالجة النفط في روسيا في أوائل ديسمبر إلى أدنى مستوياتها في 7 أسابيع؛ بسبب القيود اللوجستية التي أثرت على أعمال مصافي التكرير.

عالجت المصافي الروسية 5.33 مليون برميل من النفط الخام يومياً في الأيام الستة الأولى من ديسمبر، بانخفاض قدره نحو 81 ألف برميل يومياً عن متوسط الأسبوع السابق، وفقاً لمصدر مطلع على بيانات الصناعة.

ويُعد هذا هو الأسبوع الثاني من الانخفاض، وأدنى معدل منذ النصف الثاني من أكتوبر الماضي، حسبما تظهر تقديرات "بلومبرج".

قال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة، إن أكبر التراجعات كانت في العديد من المصافي الكبرى الواقعة في ثلاث مناطق، وهي جنوب ووسط روسيا ومنطقة فولغا.

وذكر المصدر أن الانخفاضات سُجّلت في مصانع "توابسي" و"ريازان" و"ساراتوف" التابعة لشركة "روسنفط"، وفي مصافي "فولغوغراد" و"نيجني نوفغورود" و"بيرم" التابعة لشركة "لوك أويل"، وفي موقع "كيريشي" التابع لشركة "سورغوتنفتيغاس".

وأوضح المصدر أن التخفيضات ترجع بشكل رئيسي إلى القيود اللوجستية التي تفاقمت بسبب عاصفة أخيرة في البحر الأسود، وهو طريق رئيسي لصادرات الوقود.

ولم ترد تلك الشركات والخدمة الصحفية التابعة لوزارة الطاقة الروسية على الفور على طلبات للتعليق على الأمر.

مقاييس إنتاج النفط الروسي

يأتي ذلك فيما يتابع التجار والمحللون عن كثب معدلات التكرير باعتبارها أحد المقاييس الرئيسية المتبقية، إلى جانب صادرات النفط الخام المنقولة بحراً، لتقييم إنتاج روسيا من النفط بعد أن حجبت موسكو بيانات الإنتاج الرسمية بعد العقوبات الغربية.

وانخفضت شحنات النفط المنقولة بحراً في البلاد خلال الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر، لتصل إلى 2.74 مليون برميل يومياً وسط العواصف التي ضربت البحر الأسود.

ويمثل هذا تراجعاً بنحو 500 ألف برميل يومياً عن الرقم المعدل للأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي ترصدها "بلومبرغ". كانت الشحنات هي الأدنى في 15 أسبوعاً.

وتعهدت روسيا بخفض إجمالي صادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام، في خطوة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

ومن المقرر خلال الربع الأول من العام المقبل أن تزيد روسيا هذه التخفيضات إلى 500 ألف برميل يومياً، في خطوة تتخذها بالتنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار "أوبك+".

وكان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك صرح لوكالة "تاس" للأنباء الأسبوع الماضي أن روسيا ستبدأ تنفيذ تلك التخفيضات خلال الشهر الجاري، على أن تصل إلى الكميات التي تعهدت بها في يناير.