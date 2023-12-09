النفط يغلق مرتفعاً بأكثر من 2%.. ويسجل سابع الخسائر الأسبوعية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% عقب صدور ‏بيانات اقتصادية أميركية دعمت التوقعات بشأن نمو الطلب، لكن كلا الخامين تكبدا ‏سابع خسائر أسبوعية على التوالين وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية في نحو 5 ‏سنوات – منذ عام 2018 – وذلك بفعل مخاوف زيادة المعروض.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% أو 1.79 دولار لتغلق عند 75.84 ‏دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 71.23 ‏دولار للبرميل مرتفعاً بنسبة 2.7% أو 1.89 دولار.‏



وعلى أساس أسبوعي، سجل كلال الخامين خسائر بنسبة 3.8% بعد تسجيل أدنى ‏مستوى منذ يونيو حزيران أمس الخميس في إشارة إلى أن المستثمرين يرون تخمة ‏في المعروض بالسوق.‏



وما أدى أيضًا إلى تباطؤ السوق صدور بيانات الجمارك الصينية التي كشفت عن ‏أن وارداتها من النفط الخام في نوفمبر انخفضت بنسبة 9٪ عن العام ‏السابق، حيث أدى ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية ‏وتباطؤ الطلب من المصافي المستقلة إلى إضعاف الطلب.‏



ومع ذلك، قال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب، إن مكاسب يوم ‏الجمعة، وهي الأولى في ست جلسات، قد تكون علامة على أن السوق قد وجدت ‏أرضية في الوقت الحالي بعد انخفاضها لست جلسات متتالية.‏

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة نموًا أقوى من المتوقع في ‏الوظائف، وهي علامات على قوة سوق العمل الأساسية التي من شأنها أن تدعم ‏الطلب على الوقود في أكبر سوق للنفط.‏



وجاء ذلك في أعقاب بيانات حكومية يوم الأربعاء أظهرت أن الطلب على البنزين ‏في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تراجع عن المتوسط الموسمي لعشر سنوات ‏بنسبة 2.5٪ وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.4 مليون برميل، أي أكثر من ‏خمسة أضعاف التوقعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار البنزين.‏



واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها الأسبوع الماضي على خفض ‏الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل. ومع ذلك، ‏كان السوق يشعر بالقلق من أن بعض الأعضاء قد لا يلتزمون بالمعلن.‏