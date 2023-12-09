النفط يغلق مرتفعاً بأكثر من 2%.. ويسجل سابع الخسائر الأسبوعية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية دعمت التوقعات بشأن نمو الطلب، لكن كلا الخامين تكبدا سابع خسائر أسبوعية على التوالين وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية في نحو 5 سنوات – منذ عام 2018 – وذلك بفعل مخاوف زيادة المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% أو 1.79 دولار لتغلق عند 75.84 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 71.23 دولار للبرميل مرتفعاً بنسبة 2.7% أو 1.89 دولار.
وعلى أساس أسبوعي، سجل كلال الخامين خسائر بنسبة 3.8% بعد تسجيل أدنى مستوى منذ يونيو حزيران أمس الخميس في إشارة إلى أن المستثمرين يرون تخمة في المعروض بالسوق.
وما أدى أيضًا إلى تباطؤ السوق صدور بيانات الجمارك الصينية التي كشفت عن أن وارداتها من النفط الخام في نوفمبر انخفضت بنسبة 9٪ عن العام السابق، حيث أدى ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ الطلب من المصافي المستقلة إلى إضعاف الطلب.
ومع ذلك، قال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب، إن مكاسب يوم الجمعة، وهي الأولى في ست جلسات، قد تكون علامة على أن السوق قد وجدت أرضية في الوقت الحالي بعد انخفاضها لست جلسات متتالية.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة نموًا أقوى من المتوقع في الوظائف، وهي علامات على قوة سوق العمل الأساسية التي من شأنها أن تدعم الطلب على الوقود في أكبر سوق للنفط.
وجاء ذلك في أعقاب بيانات حكومية يوم الأربعاء أظهرت أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تراجع عن المتوسط الموسمي لعشر سنوات بنسبة 2.5٪ وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.4 مليون برميل، أي أكثر من خمسة أضعاف التوقعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار البنزين.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل. ومع ذلك، كان السوق يشعر بالقلق من أن بعض الأعضاء قد لا يلتزمون بالمعلن.