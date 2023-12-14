جولدمان ساكس يتوقع خفض الفيدرالي سعر الفائدة مرارًا في 2024

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين ببنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس بدء سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي، خلال العام القادم 2024.

وأضاف عدد من الاقتصاديين بالبنك السابق ذكره، أنه من المتوقع حدوث ثلاثة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال مارس ومايو ويونيو القادمين، تليها خفض بشكل ربع سنوي لتتراوح أسعار الفائدة بين 3.25% إلى 3.5%.

وكان مجلس الاحتياطي

الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عند 5.25 و5.50 %.

وحسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، يوم أمس الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.



