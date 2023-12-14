عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاحتياطي الفيدرالي: احتمال حدوث ركود بالاقتصاد الأميركي خلال 2024

جيروم باول
جيروم باول

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، امس الأربعاء، إن التضخم في أميركا تراجع دون زيادة كبيرة في البطالة.

وأضاف باول، أن التضخم لا يزال مرتفعا وملتزمون تماما بإعادته إلى هدف 2%.

وتابع: "شددنا السياسة النقدية بدرجة كبيرة ولم تصل آثارها الكاملة إلى الاقتصاد بعد".

رئيس الفيدرالي الأمريكي: من غير المرجح رفع سعر الفائدة مرة أخرى

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يفقد قوته

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات الاقتصادية لتحقيق التوازن المطلوب.

"هناك توقع عام بأن خفض أسعار الفائدة سيكون موضع بحث في الفترة المقبلة"، بحسب باول.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ثمة احتمالا على أن ينزلق الاقتصاد الأميركي في براثن الركود العام المقبل.

 

و أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، امس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الرابع بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023.

وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.

مصرفا الإمارات وقطر المركزيان يثبتان الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

أنهى فترة التذبذب|جولد بيليون: الذهب يسجل مستوى تاريخياً جديداً بعد اجتماع الفيدرالي

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأميركي البنك المركزي الأميركي السياسة النقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

ترشيحاتنا

أفضل الهواتف الرخيصة وتقدم أقوى أداء

سكودا إنياك العائلية الجديدة تباع بهذا السعر

يحرفون التوراة لأهدافهم الاستعمارية.. مرصد الأزهر يكشف المخطط الصهيوني الطامع في غزة وسيناء

لم يقدم المنتظر منه.. نجم الأهلي السابق يوجه انتقادا حادا لـ إمام عاشور

ناقد رياضي يوجه تحذيرات عاجلة للأهلي بسبب مباراة اتحاد جدة

رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن محور صلاح الدين في خان يونس «منطقة قتال»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ