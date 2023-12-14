الاحتياطي الفيدرالي: احتمال حدوث ركود بالاقتصاد الأميركي خلال 2024

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، امس الأربعاء، إن التضخم في أميركا تراجع دون زيادة كبيرة في البطالة.

وأضاف باول، أن التضخم لا يزال مرتفعا وملتزمون تماما بإعادته إلى هدف 2%.

وتابع: "شددنا السياسة النقدية بدرجة كبيرة ولم تصل آثارها الكاملة إلى الاقتصاد بعد".

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات الاقتصادية لتحقيق التوازن المطلوب.

"هناك توقع عام بأن خفض أسعار الفائدة سيكون موضع بحث في الفترة المقبلة"، بحسب باول.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ثمة احتمالا على أن ينزلق الاقتصاد الأميركي في براثن الركود العام المقبل.

و أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، امس الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الرابع بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023.

وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.