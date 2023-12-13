رئيس الفيدرالي الأمريكي: من غير المرجح رفع سعر الفائدة مرة أخري

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع سعر الفائدة.

وأضاف باول، خلال مؤتمر صحفي: ”نحن نركز بشدة على مدى رفع سعر الفائدة.. يعتقد الناس عمومًا أننا وصلنا إلى الذروة أو نقترب منها.. وأعتقد أنه من غير المرجح أن نرفع أسعار الفائدة، على الرغم من أننا لا نستبعد هذا الاحتمال من على الطاولة”.

ومنذ قليل، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن “تخفيضات أسعار الفائدة كانت موضوع نقاش اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.

وقال باول، إن المجلس قرر ترك سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مشيرًا إلى أنه مستعد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبا.

وأضاف أن “نشاط قطاع الإسكان مستقر.. وأسواق العمالة ما زالت مقيدة”.

وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن “معدل البطالة مازال منخفضًا”، مشيرًا إلى أن “الطلب على العمالة يتجاوز المعروض”.

ولفت باول، إلي أن “التضخم انخفض ولا يزال أعلى من مستهدف 2%”، مؤكدًا أن “الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يعود التضخم إلى هدف 2%”.

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يرى أن الاقتصاد الأمريكي يفقد قوته في الأشهر الأخيرة من العام.

وتابع: “تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل كبير عن الوتيرة الضخمة التي شهدناها في الربع الثالث. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتوسع بنحو 2.5% للعام بأكمله”.

وقال باول إن النشاط في قطاع الإسكان قد “استقر” بعد انتعاشه خلال الصيف، مضيفًا أن البيانات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار التجاري.