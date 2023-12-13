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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 5.5% .. مجلس الفيدرالي الأمريكي يعلن الإبقاء على سعر الفائدة

صدى البلد

أعلن مجلس الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي عند نطاق بين 5.25% و5.5% بما يتماشى مع التوقعات.

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 - وهي أسرع وتيرة تشديد منذ أوائل الثمانينيات. أدى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الاستهلاكي بشكل كبير بينما ظل التضخم مرتفعًا، مما وضع العديد من الأسر تحت الضغط.

وقال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، "إنه على الرغم من أن البنك المركزي أشار إلى أنه سيواصل السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، فإن السؤال الحقيقي في هذه المرحلة هو متى سيبدأون في التخفيض".

وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يحدده البنك المركزي الأمريكي، هو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك وتقرض بعضها البعض لليلة واحدة.. وعلى الرغم من أن هذا ليس هو المعدل الذي يدفعه المستهلكون، إلا أن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تؤثر على معدلات الاقتراض والادخار التي يرونها كل يوم.

فيما يلي نظرة على كيفية تأثير دورة رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي على كل شيء بدءًا من أسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان إلى قروض السيارات وديون الطلاب ، وما قد يحدث لتكاليف الاقتراض بعد ذلك.

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