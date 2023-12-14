بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي».. هونغ كونغ تثبت سعر الفائدة عند 5.75%

أبقت سلطة النقد في هونغ كونغ سعر الفائدة الأساسي عند 5.75%، اليوم الخميس، بعد أن حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الخاص به، وأعطى أوضح إشارة حتى الآن على أن حملته القوية لرفع أسعار الفائدة قد انتهت.

وارتفعت تكاليف الاقتراض في هونغ كونغ في العامين الماضيين، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم. يتحرك المعدل الأساسي لسعر الفائدة في المدينة بالتوافق مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، نظراً لأن العملة المحلية مرتبطة بالدولار الأميركي.

بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا عادت ضغوط الأسعار، فقد أشار إلى أن صناع السياسة يحوّلون تركيزهم الآن إلى موعد خفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم في الانخفاض نحو هدفهم البالغ 2%.

أظهرت التوقعات الفصلية أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام المقبل، وهي وتيرة تخفيضات أكثر حدة مما أشير إليه في سبتمبر.