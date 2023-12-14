عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي».. هونغ كونغ تثبت سعر الفائدة عند 5.75%

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أبقت سلطة النقد في هونغ كونغ سعر الفائدة الأساسي عند 5.75%، اليوم الخميس، بعد أن حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الخاص به، وأعطى أوضح إشارة حتى الآن على أن حملته القوية لرفع أسعار الفائدة قد انتهت.

 

وارتفعت تكاليف الاقتراض في هونغ كونغ في العامين الماضيين، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم. يتحرك المعدل الأساسي لسعر الفائدة في المدينة بالتوافق مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، نظراً لأن العملة المحلية مرتبطة بالدولار الأميركي.

بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا عادت ضغوط الأسعار، فقد أشار إلى أن صناع السياسة يحوّلون تركيزهم الآن إلى موعد خفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم في الانخفاض نحو هدفهم البالغ 2%.

أظهرت التوقعات الفصلية أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام المقبل، وهي وتيرة تخفيضات أكثر حدة مما أشير إليه في سبتمبر.

هونغ كونغ سعر الفائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

ترشيحاتنا

21 مليار دولار استثمارات أجنبية.. حزمة ضخمة تدخل مصر في هذا التوقيت

استشهاد 3679 طالبا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بأسلحة الاحتلال

خاف يفضحه.. طلب فدية وراء خطف "صغير" الخصوص وإنهاء حياته

أزارو وبادجي .. تعرف على المهاجمين المرشحين للانضمام للأهلي

قبل لقاء الأهلي واتحاد جدة.. تصرف عاجل من منظمي كأس العالم للأندية

رسمياً.. مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة خلال 2025|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الطيران بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ