قرار الفيدرالي يقفز بالأسهم الأمريكية والذهب والبتكوين ويهبط بالدولار

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية وأسعار الذهب والبتكوين والنفط على خلفية توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بينما انزلق الدولار الأميركي إلى المنطقة الحمراء.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعاته هذا العام أمس الأربعاء، لتظل عند النطاق 5.25-5.5 في المئة، للمرة الثالثة على التوالي.

ومع ذلك، خفضت لجنة البنك المركزي متوسط توقعات الفائدة لعام 2024 بواقع 50 نقطة أساس من 5.1 في المئة إلى 4.6 في المئة، ما يشير إلى تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس عن مستوياتها الحالية، وهو ما عزز صعود الذهب والأسهم الأميركية والبتكوين على حساب الدولار.

كما توقعت لجنة السياسة النقدية انخفاضاً في مؤشر الإنفاق الشخصي -مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- خلال عامَي 2024 و2025 إلى 2.4 في المئة و2.1 في المئة على الترتيب.

الأسهم الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في جلسة الأربعاء بدفعة من توقعات انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل؛ ما يدعم تفاؤل المستثمرين بشأن الاقتصاد، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.24 في المئة، أو ما يعادل 454 نقطة إلى 37.032 ألف نقطة.

كذلك زاد مؤشر ناسداك بنحو 1.14 في المئة أو 166 نقطة إلى 14700 نقطة، وارتفع مؤشر إس آند بي 500 نحو 1.21 في المئة أو 56 نقطة إلى 4699 نقطة.

الذهب والدولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات مستمرة منذ بداية المؤتمر الصحفي، لتقفز بواقع 2.02 في المئة إلى 2019.69 دولار للأوقية، في الساعة 8:43 مساءً بتوقيت غرينتش، حسب بيانات ريفينتيف.

على جانب آخر، هبط مؤشر الدولار -الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.86 في المئة إلى 102.97 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

النفط والبتكوين

حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعات ملحوظة بنسبة 1.57في المئة لتصل إلى 74.39 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 1.4 في المئة لتصل إلى 69.58 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، صعدت عملة البتكوين -أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية- بقوة مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.15 في المئة لتصل إلى 42771 دولار.