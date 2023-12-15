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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع كبير بأسعار الذهب والفضة عالميا وتراجع حاد لأداء الدولار.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب

أصدرت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد تقريرها حول تحرك الأسعار العالمية واستقراء حركة الأسعار عقب بيان الفيدرالي الأمريكي و الذي كان له أثرا كبير على تحرك الأسواق العالمية وارتفاع أسعار مجموعة المعادن النفيسة .

جاء التقرير ليرصد ارتفاع أسعار الذهب والفضة بشكل حاد في منتصف نهار التعاملات الأمريكية الخميس ، في أعقاب الخطاب الحذر المفاجئ بشأن السياسة النقدية الأمريكية من بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ليلقي هذا الخطاب الذي أكد تغير السياسة الأمريكية المتشددة تجاه أسعار الفائدة بظلاله على الأسعار.


وأكد هاني جيد رئيس الشعبة ارتفاع سعر الذهب لشهر فبراير في أحدث تعاملات بمقدار 56.50 دولارًا ليسجل 2054.00 دولارًا ، وارتفعت الفضة لشهر مارس بحوالي 1.579 دولاراً لتسجل 24.505 دولاراً.

وأوضح جيد أن الأسواق حصلت  على مفاجأة حذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ، في حين تركت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة  أسعار الفائدة دون تغيير، فقد تحولت اللجنة ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خطابهما المتشدد لتخفيف  السياسة النقدية المتشددة ، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل وأشارت "المخططات النقطية " لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (بإجمالي 0.75٪) في عام 2024.

في السياق ذاته أثر خطاب الفدرالي على أسواق الأسهم حيث وصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات عالية جديدة لهذا العام، وارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى فوق 2000 دولار، وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل حاد.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4٪.

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ومن جانيه قال لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة أن بنك إنجلترا أبفي سياسته النقدية ثابتة في اجتماعه العادي يوم الخميس، كما كان متوقعا ،  كما أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته ثابتة، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ما زالت تبدي لهجة متشددة في مؤتمرها الصحفي.

وأوضاف أن الأسواق الخارجية الرئيسية شهدت انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل حاد ووصل إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، وذلك بسبب ضغوط البيع اللاحقة من الخسائر الحادة التي تكبدتها يوم الأربعاء.يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حاليًا 3.908٪.سجلت أسعار العقود الآجلة للفضة لشهر مارس يوم الأربعاء ارتفاعًا كبيرًا وصعوديًا  بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع في وقت مبكر من اليوم .
حركة أسواق الفضة 
اكتسب المضاربون على ارتفاع الفضة الميزة الفنية الشاملة على المدى القريب و استعادوا قوتهم. هدف السعر الصعودي التالي لثيران الفضة هو إغلاق الأسعار فوق المقاومة الفنية القوية عند 26.00 دولارًا. الهدف السعري الهبوطي التالي للمضاربين على الانخفاض هو إغلاق الأسعار دون مستوى الدعم القوي عند أدنى مستوى لهذا الأسبوع عند 22.785 دولارًا.

تظهر المقاومة الأولى عند 24.75 دولارًا ثم عند 25.00 دولارًا ويقع الدعم التالي عند 24.00 دولارًا ثم عند 23.75 دولارًا.

على المستوى المحلي

قال أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة أن الأسعار سجلت ارتفاعا تاريخيا جديدا عقب الارتفاع العالمي الذي شهدته الأسواق عقب خطاب الفدرالي الأمريكي ليسجل السعر 2880 جنيها لجرام عيار 21  ، بينما وصلت قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الضريبة والدمغة و المصنعية 23 الف و 40 جنيها ، بينما ارتفع سعر عيار 18 الي 2468.5 جنيها للجرام ووصل عيار 24 الي 3291.4 جنيها للجرام .

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