سعر الذهب عيار 21 اليوم.. التموين تكشف مؤشرات الفترة المقبلة

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، فكل يوم هناك سعر جديد لـ الذهب، وهناك توقعات بارتفاعات جديدة في الذهب بالفترة المقبلة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة.

وأكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الارتفاعات في أسعار الذهب لا يتوقعها أحد، وأن سعر الذهب المحلي مرتبط بالأسعار العالمية، وفي ساعات قليلة ارتفع الذهب بشكل مفاجئ.



وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب عندما يرتفع في الخارج، يحدث ارتفاع في الداخل، وأن هناك توقعات بارتفاعات كبيرة في الربع الأول من العام الجديد.

ولفت إلي أن وقية الذهب ارتفعت من 1980 لـ 2050 دولارا، وأن البنوك الأمريكية تتوقع ارتفاع الذهب عالميًأ مبلغ الـ 2400 دولار.

وتابع" الذهب يسجل الآن في مصر لـ عيار 21 مبلغ 2870 جنيها، والأسعار العالمية وصلت لـ 2050، ولكن في حالة وصول الذهب لـ 2400 دولار سيكون له تأثير كبير على الذهب بمصر.

قدمت الإعلامية فرح سعيد في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3268 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2860 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2452 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22880 جنيه.