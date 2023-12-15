عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الذهب عيار 21 اليوم.. التموين تكشف مؤشرات الفترة المقبلة

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، فكل يوم هناك سعر جديد لـ الذهب، وهناك توقعات بارتفاعات جديدة في الذهب بالفترة المقبلة.

 

txt

عيار 21 يقترب من 2900 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر

txt

رقم مفاجئ| صناعة الذهب تصدم المواطنين بشأن الأسعار بالربع الأول من 2024

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة.

 

وأكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الارتفاعات في أسعار الذهب لا يتوقعها أحد، وأن سعر الذهب المحلي مرتبط بالأسعار العالمية، وفي ساعات قليلة ارتفع الذهب بشكل مفاجئ.


وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب عندما يرتفع في الخارج، يحدث ارتفاع في الداخل، وأن هناك توقعات بارتفاعات كبيرة في الربع الأول من العام الجديد.

ولفت إلي أن وقية الذهب ارتفعت من 1980 لـ 2050 دولارا، وأن البنوك الأمريكية تتوقع ارتفاع الذهب عالميًأ مبلغ الـ 2400 دولار.

وتابع" الذهب يسجل الآن في مصر لـ عيار 21 مبلغ 2870 جنيها، والأسعار العالمية وصلت لـ 2050، ولكن في حالة وصول الذهب لـ 2400 دولار سيكون له تأثير كبير على الذهب بمصر.

 

قدمت الإعلامية فرح سعيد في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

 


سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3268 جنيها للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2860 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2452 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22880 جنيه.

أسعار الذهب الذهب صناعة الذهب وزير التموين التموين وزير التموين لصناعة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر: 70% من مساعدات غزة قادمة من مصر

إذا أصابه العسر.. خطيب المسجد الحرام يحذر من 10 أفعال وقت الكرب

قديم ومفبرك.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو عصابة الأطفال

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يزعم باستمرار نشاط الجماعة الإرهابية

رئيس أركان القوات المسلحة يعود إلى مصر بعد زيارة رسمية لإيطاليا| صور

جرائم حرب.. نيويورك تايمز تفضح جيش الاحتلال بصور من الأقمار الصناعية| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر فستان صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليه

تسببت في وفاة عمرو عبدالحق.. الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية

إطلالة عصرية.. فستان إلهام شاهين تتألق في في موناكو .. شاهد

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

مفاجأة في كواليس اجتماع أحمد فتوح بمسئولي الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ