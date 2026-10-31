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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غادة رجب توثق لحظات مميزة مع محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية

محمد الحلو وغادة رجب
محمد الحلو وغادة رجب
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة غادة رجب جمهورها صورا تجمعها بالفنان الكبير محمد الحلو، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرة عن تقديرها له، وعلقت قائلة: «مع الفنان الأستاذ الكبير محمد الحلو».

وجاءت الصور عقب مشاركة الثنائي في إحياء ليلة فنية طربية مميزة على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، مساء الثلاثاء الماضي، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير، في حفل امتد حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وجمع بين أصالة الطرب ودفء الأغاني التي ارتبطت بوجدان الجمهور.

وأقيم الحفل بقيادة المايسترو أحمد شرارة، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ34، بمشاركة نخبة من نجوم الأوبرا، حيث قدم محمد الحلو وغادة رجب مجموعة من الفقرات الغنائية التي لاقت تفاعلا واسعا من الحاضرين.

محمد الحلو يهدي الإسكندرية تحية غنائية

وخلال الحفل، أعرب الفنان محمد الحلو عن محبته الكبيرة لمدينة الإسكندرية، موجها تحية خاصة لجمهورها من خلال أغنية «عمار يا إسكندرية»، كما قدم باقة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل، إلى جانب مجموعة من أعماله التي حققت نجاحا واسعا على مدار مشواره الفني.

وشملت قائمة الأغاني التي قدمها الحلو «جانا الهوى»، و«قلبي على طيري»، و«يا حبيبي بتلوموني ليه»، و«متسبنيش أنا وحدي»، و«الحلمية»، و«يا بوي»، و«عراف»، وغيرها من الأغنيات التي أعادت الجمهور إلى أجواء الطرب الأصيل واستحضرت ذكريات الزمن الجميل.

وعكست أجواء الحفل حالة من الانسجام بين الفنانين والجمهور، في ليلة احتفت بالأغنية العربية الأصيلة، وسط تفاعل كبير مع الأعمال التي شكلت جزءا من ذاكرة ووجدان محبي الطرب.

الفنانة غادة رجب بالفنان الكبير محمد الحلو الفنان الأستاذ الكبير محمد الحلو مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية أصالة أحمد شرارة

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