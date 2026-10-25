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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الموسيقى العربية.. ياسمين وهمام على المسرح الكبير.. والحلو وغادة رجب بالإسكندرية

محمد الحلو
محمد الحلو
محمد سعيد

تتواصل فعاليات الدورة 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديرها المايسترو الدكتور محمد الموجى ومهداة إلى إسم أمير الغناء العربى هانى شاكر حيث يقام فى الثامنة مساء الثلاثاء 27 أكتوبر ثلاث حفلات متزامنة بالقاهرة والإسكندرية.

حفلات مهرجان الموسيقى العربية 

على المسرح الكبير تقدم النجمة ياسمين على بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى فاصلاً غنائياً بعد فاصل للنجم العراقى همام إبراهيم بمشاركة نجوم الموسيقى العربية سارة زكى، حنان الخولى، أحمد عصام، مصطفى النجدى.  

ويبدأ الحفل بفيلم تسجيلى بعنوان (أسطورة النغم) يتناول مسيرة الموسيقار الراحل كمال الطويل من اعداد ستوديو المونتاج بدار الاوبرا اشراف فنى سامر ماضى مونتاج راجح فخرى

ويحتضن مسرح سيد درويش حفلاً للنجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد شراره، يسبقه فاصل للنجمة غادة رجب، بمشاركة نجوم الأوبرا تامر عبد النبى، أنغام مصطفى، ندى غالب، أحمد رجب.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يحيى الفنان محمود درويش حفلا بمصاحبة فرقته كنوز تتضمن مختارات من أعمال الزمن الجميل .

الموسيقى العربية مؤتمر الموسيقى العربية الأوبرا دار الأوبرا رضا الوكيل هانى شاكر

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