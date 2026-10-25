وفاة والدة المنتج صادق الصباح.. تفاصيل العزاء وتشييع الجثمان

رحلت عن عالمنا أسماء نجيب نصار، والدة المنتج صادق الصباح، وزوجة النائب والوزير السابق الراحل نور علي حسن صباح، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرتها ومحبيها.

وأعلنت الأسرة تفاصيل تشييع جثمان الراحلة، حيث تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غد، الاثنين 27 أكتوبر، في حسينية النبطية، على أن يتم دفنها في مدافن العائلة بالنبطية – الرويس.

كما كشفت الأسرة عن مواعيد استقبال واجب العزاء، حيث تُقام مراسم العزاء في منزل نجلها المنتج صادق صباح بوسط بيروت، يومي الثلاثاء والأربعاء، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً، إلى جانب استقبال المعزين في قاعة Seaside Pavilion بواجهة بيروت البحرية الجديدة.

وكانت أسرة الراحلة قد نشرت نعيها، معلنة وفاة أسماء نجيب نصار، ومحددة مواعيد الصلاة على جثمانها ودفنها ومراسم تقبل العزاء، داعية لها بالرحمة والمغفرة.