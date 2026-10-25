قبل أروى جودة.. نجوم قرروا عدم الإنجاب أبرزهم سناء جميل وأحمد فهمي

لم يعد قرار عدم الإنجاب أمرا استثنائيا في الوسط الفني، إذ اختار عدد من النجوم الابتعاد عن تجربة الأبوة والأمومة، انطلاقا من قناعات شخصية أو رغبة في الحفاظ على الحرية والاستقلال، بينما عبر آخرون عن ندمهم لاحقا، بعدما تغيرت نظرتهم إلى الحياة مع التقدم في العمر.

وبين من يتمسك بقراره ومن يتمنى لو اختار طريقا مختلفا، تتباين حكايات النجوم مع تجربة الإنجاب، لتكشف عن جوانب إنسانية في حياتهم بعيدا عن الأضواء.

أروى جودة وزوجها يفضلان الحياة دون أطفال

كشفت الفنانة أروى جودة عن اتفاقها مع زوجها، رجل الأعمال الإيطالي الفرنسي جون باتيست، على عدم الإنجاب، موضحة أن هذا القرار يمنحهما مساحة أكبر للسفر والاستمتاع بالحياة، بعيدا عن الضغوط والمسؤوليات المرتبطة بتربية الأطفال.

وقالت أروى، خلال لقاء تلفزيوني، إن القرار جاء بعد نقاشات مع زوجها حول المستقبل، مشيرة إلى أنه أعرب عن مخاوفه من أن يتقدم به العمر كثيرا قبل أن يكبر طفلهما.

وأضافت أن رغبتها في الإنجاب كانت قوية خلال أواخر العشرينيات من عمرها، لكنها تغيرت بعد نحو خمس سنوات، لافتة إلى أن ابنة شقيقتها أصبحت قريبة منها إلى حد كبير، حتى باتت تعتبرها بمثابة ابنتها.

محمد خميس يرفض الإنجاب بسبب قسوة الحياة

أثار الفنان المصري محمد خميس جدلا واسعا بعدما أعلن، بعد أسابيع قليلة من زواجه، رفضه الإنجاب بشكل قاطع، مؤكدا أن الحياة مرهقة وظالمة، ولا يرغب في أن يكون سببا في مجيء طفل إلى عالم يراه مليئا بالمعاناة.

وقال خميس، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه اتفق مع زوجته مسبقا على عدم الإنجاب، في قرار يعكس قناعته الشخصية بطبيعة الحياة وما تفرضه من تحديات

إلهام شاهين اختارت عدم الأمومة بإرادتها

كشفت الفنانة إلهام شاهين، في لقاء تلفزيوني، أنها اتخذت قرار عدم الإنجاب بإرادتها، موضحة أنها لم تكن مستعدة لتحمل مسئولية تربية طفل.

كما تحدثت عن تعرضها للإجهاض خلال زواج سابق، مشيرة إلى أن القرار جاء في الأشهر الأولى من الحمل، بعد اتفاقها مع زوجها على الانفصال، خشية أن ينشأ الطفل في أسرة مفككة.

سلوى خطاب تخوفت من مسئولية تربية الأطفال

أكدت الفنانة سلوى خطاب أنها اختارت عدم الإنجاب رغم زواجها، بسبب تخوفها من مسئولية التربية وما تفرضه من التزامات كبيرة.

وأوضحت أن تقلبات الحياة دفعتها إلى التراجع عن فكرة الأمومة، حتى لا تكون سببا في معاناة طفل يرتبط بها عاطفيا ويصبح الأقرب إلى قلبها.

أحمد فهمي يتمسك بحريته ويرفض الإنجاب

انضم الفنان أحمد فهمي إلى قائمة النجوم الذين أعلنوا رفضهم للإنجاب، مؤكدا أن حبه للحرية ورغبته في تجنب تحمل مسئولية شخص آخر كانا من أبرز أسباب اتخاذه هذا القرار.

وأشار فهمي إلى أنه لا يزال مقتنعا باختياره، ولم يشعر بالندم عليه حتى الآن، مفضلا الاستمرار في نمط الحياة الذي يتناسب مع شخصيته وقناعاته.

شريف مدكور يرى نفسه غير مناسب لتربية الأطفال

أعلن الإعلامي شريف مدكور رفضه فكرة الإنجاب، موضحا أنه لا يرى نفسه قادرا على التكيف مع متطلبات الأطفال ومسئوليات تربيتهم.

وأشار إلى أن طبيعة شخصيته، التي تميل إلى الانضباط والاهتمام الشديد بالنظافة والترتيب، قد تجعل من الصعب عليه تحمل أعباء تربية طفل والتعامل مع متطلبات حياته اليومية.

نجوى فؤاد ندمت على عدم الإنجاب وشعرت بالوحدة

على الجانب الآخر، اعترفت الفنانة نجوى فؤاد بندمها على عدم الإنجاب، بعدما فضلت خلال سنوات شهرتها السفر والعمل الفني على الاستقرار الأسري.

وأوضحت أن شعورها بالوحدة دفعها إلى كفالة فتاة والاهتمام بتربيتها حتى زواجها، مؤكدة أن غياب الأبناء جعلها تشعر بالوحدة في مراحل متقدمة من عمرها، وهو ما جعلها تنظر إلى قرارها القديم من زاوية مختلفة.

سهير رمزي تأسف لقرار الإجهاض

كشفت الفنانة سهير رمزي أنها أجهضت نفسها ثلاث مرات متتالية، رغبة في مواصلة مسيرتها الفنية وعدم الانشغال بمسئوليات الأسرة والأمومة.

لكنها أعربت لاحقا عن أسفها لهذا القرار، معتبرة أن وجود الأبناء كان من الممكن أن يمنح حياتها معنى مختلفا، ويوفر لها دعما عاطفيا أكبر مع التقدم في العمر.

منى هلا تفضل الحرية على مسئوليات الأمومة

أعلنت الفنانة منى هلا رفضها فكرة الإنجاب، موضحة أن طبيعة شخصيتها وحبها للسفر والحرية يجعلانها غير راغبة في الارتباط بمسئوليات الأمومة وتأسيس أسرة.

ويعكس موقفها تفضيلها لنمط حياة يتناسب مع قناعاتها الشخصية، بعيدا عن الالتزامات التي ترافق تربية الأطفال.

عبد السلام النابلسي: أحب الأطفال لكن لغيري

أما الفنان عبد السلام النابلسي، فكان من بين النجوم الذين أعلنوا رفضهم للإنجاب، رغم تأكيده حبه للأطفال، إذ قال في لقاء تلفزيوني قديم: «أحب الأطفال كثيرا لكن لغيري، بالنسبة لي أنا هيكونوا مشكلة».

وأضاف أنه يشفق على من يقرر الإنجاب، معتبرا أن الأبناء يضيفون إلى حياة الإنسان مسئوليات وهموما جديدة، إلى جانب الأعباء التي يواجهها بالفعل.

الكاتب الكبير يندم على عدم الإنجاب بعد الستين

في سياق متصل، تحدث الكاتب الكبير عن سر استمرار زواجه لأكثر من 40 عاما، موضحا أنه أدرك طبيعة شخصية الفنان، وحرص دائما على دعم نجاح زوجته سناء، حتى يظل نجمها لامعا ويكون إلى جوارها.

وأشار إلى اتفاقهما على عدم الإنجاب خلال فترة زواجهما، لكنه كشف أن سناء شعرت بالندم على هذا القرار بعدما تجاوزت الستين من عمرها، وهو ما يعكس كيف يمكن أن تتغير نظرة الإنسان إلى اختياراته مع مرور السنوات وتبدل ظروف الحياة.