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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الهلس طالع.. بطل فيلم الرجل الأبيض المتوسط يستغيث بسبب قلة العمل

الفنان محمد عيد
الفنان محمد عيد
محمد سعيد

نشر الفنان محمد عيد -بطل فيلم الرجل الأبيض المتوسط- مقطع فيديو قصير عبر تيك توك، يظهر فيه وهو يوجه استغاثة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لعدم وجود فرص عمل له. 

وقال محمد عيد، في مقطع الفيديو: «أستاذ أشرف زكي أستاذنا الجميل حضرتك إحنا مش شغالين واللي أنا شايفه دلوقتي يا ريس لكل الهالس اللي طالع أنا عملت حاجات كتير وحضرتك عارف الكلام ده عملت أديني عقلك وعملت فيلم الرجل الأبيض المتوسط .. دلوقتي احنا مش شغالين نعمل ايه يا ريس والهلس اللي طالع». 

زواج قزم السينما

وقبل نحو 9 سنوات، قرر الفنان محمد عيد، الشهير بـ"قزم السينما المصرية" الزواج للمرة الثانية، بعد انفصاله عن زوجته الأولى وفاء، التي تزوج منها قبل سنوات زواجًا عرفيًا، وانفصل عنها.

وأعلن "عيد" عن أن زوجته الثانية تُدعى نجلاء صالح، وتربطهما قصة حب منذ فترة، وأكد عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك أنه سوف يقيم حفل الزفاف عقب عودته للقاهرة.

ولكن محمد عيد قرر الأنفصال عن زوجته الثانية بعد فترة قصيرة، ولم يتزوج بعدها حتى الآن.

قزم السينما محمد عيد الفنان محمد عيد فيلم الرجل الأبيض المتوسط

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