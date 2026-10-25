أسما شريف منير: مهرجان الجونة يتطور كل عام.. وأتمنى المشاركة في «دولة التلاوة».. وعلاقتي بابنتي قوية| حوار

تحدثت الإعلامية أسما شريف منير عن مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، كاشفة عن أبرز الأفلام التي نالت إعجابها، ورؤيتها لتطور المهرجان عامًا بعد آخر، كما تطرقت إلى علاقتها بوالدها الفنان شريف منير، وموقفها من خوض تجربة التمثيل، إلى جانب أعمالها الحالية ومشروعاتها الخاصة.

في البداية.. ما رأيك في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة والأفلام التي شاهدتها؟

شاهدت 3 أفلام، وكان من أكثر الأفلام التي أعجبتني فيلم «بومة»، وبصراحة شخصية راكين كانت هادئة وجميلة وكيوت، لكن لو شفت الفيلم هتكتشف إن الموضوع كان مجهودًا غير طبيعي، لأنها قدمت مجهودًا جبارًا، والدور كان ثقيلًا جدًا من الناحية النفسية، كما أن شكلها تغير وقدمت دراما وأشياء كثيرة.

وأنا أرى أن راكين ممثلة عبقرية، وأريد أن أقول إنها ممثلة كوميدية جدًا، وأتمنى أن تقدم الكوميديا لأن لديها الكثير لتقدمه، ولذلك كان «بومة» من أكثر الأفلام التي أعجبتني.

وكيف ترين أجواء مهرجان الجونة هذا العام؟

أنا مبسوطة جدًا بالدورة التاسعة، خاصة أنني أنا ووالدي اجتمعنا معًا وقضينا وقتًا جميلًا، فنحن دائمًا مشغولان وكل واحد منا لديه عمله، فكانت فرصة جميلة أن نتجمع معًا.

وفي الوقت نفسه، شركتي «عالم تاني» أصبحت جزءًا من المهرجان بشكل رسمي، واليوم سنقوم بتوزيع جوائز المنح التي أقمناها، كما نظمنا أمس ورشة مع عمر.

هل ترين أن مهرجان الجونة يتطور من عام لآخر؟

بالتأكيد، المهرجان يتطور ويكبر، وأصبح هناك أشخاص من بلاد أكثر يأتون للمشاركة، كما زاد عدد الأفلام، وشكل المهرجان تغير بشكل كبير.

ومن أهم الأشياء في مهرجان الجونة فكرة تبادل الثقافات، وأنا أعرف أن هناك أشخاصًا ينظرون للمهرجان من زاوية معينة ويربطونه فقط بالفساتين والمظاهر، لكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير.

وماذا عن كونك أول محجبة على السجادة الحمراء بافتتاح مهرجان الجونة؟

الفن ليس معناه أننا نفعل شيئًا خاطئًا، وأنا لدي شركة لها علاقة بتدريب الفن، والفن يمكن أن يقدم أشياء إنسانية مهمة جدًا.

هناك قصص للأنبياء تم تناولها من خلال الفن، وكان من الممكن أن تصل هذه القصص إلى الناس من خلال التصوير والأعمال الفنية، وبالتالي فالفن يمكن أن يساعد شخصًا على أن يرى شيئًا معينًا أو يتعافى نفسيًا أو يتعامل مع مشكلة بشكل أفضل.

أحيانًا الإنسان يرى شيئًا صعبًا في المجتمع من خلال عمل فني، فيتأثر به وينتبه لهذه المشكلة وربما يحاول تغييرها، وهذه أشياء مهمة جدًا.

الفن ليس فقط الصورة التي يحصره البعض فيها، لأن هناك أشخاصًا محترمين جدًا يقدمون أعمالًا رائعة، وهناك ندوات وأفلام قصيرة وفرص كثيرة للمشاهدة، كما أن المهرجان يمنح فرصًا لمخرجين ومصورين وفرق عمل، وهناك عدد كبير من الناس يعملون ويحصلون على مقابل مادي، وبالتالي فالمهرجان له تأثير اقتصادي وفني وإنساني كبير، وليس من الصحيح النظر إليه من منظور ضيق.

هل يمكن أن نراكِ في تجربة تمثيلية بدور امرأة محجبة؟

إذا كان هناك دور لامرأة محجبة وسيؤثر في المجتمع بشكل إيجابي، فلا مانع لدي، لكن سيكون اختيارًا دقيقًا جدًا. إذا كانت هناك شخصية معينة جدًا ولها رسالة محددة وتليق بالحجاب وبما أقدمه، فلا توجد مشكلة.

لكن بشكل عام، التمثيل ليس وقتي حاليًا، وهي مهنة صعبة جدًا، وأنا لدي أشياء كثيرة أعمل عليها في الفترة الحالية.

ماذا عن مشروعاتك الحالية؟

أنا مركزة جدًا مع شركتي، ومن خلالها أقوم بأشياء كثيرة. أولًا أنا التي أدير التسويق والدعاية الخاصة بالشركة، وأنا المسؤولة عنها، كما أننا نعمل حاليًا على مشروع متعلق بالإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، أقدم ورشة داخل «عالم تاني» وهي مخصصة للسيدات، وتهدف إلى مساعدتهن على تخطي بعض الأشياء التي تتعبهن، من خلال خبرتي وما تعلمته والورش التي حضرتها.

وبالتالي فهذا هو عملي ووقتي حاليًا، ولا توجد لدي مساحة فعلية لشيء آخر أكثر من ذلك.

تردد أن هناك تعاونًا أو مشاركة مرتبطة ببرنامج دولة التلاوة بعد زيارة والدك للشيخ مشاري راشد.. هل هناك تفاصيل؟

كنت ذاهبة لحضور الزيارة، لكن للأسف كان لدي عمل ولم أتمكن من الذهاب، وأتمنى أن أحضرها في وقت لاحق، واتمنى أشارك في البرنامج طبعا، ومن لا يتمنى ذلك؟ أنا ما زلت أتعلم وفي مرحلة دراسة أشياء كثيرة جدًا، وأتمنى أن أصل إلى مرحلة يكون لدي فيها وعي أكبر.

وماذا عن علاقتك بابنتك «لارا»؟

ربنا يحفظها ويحميها، أنا أخاف عليها جدًا، لكن الحمد لله علاقتنا جميلة جدًا، وهي قريبة مني جدًا، وكل شيء بيننا.

وأنا دائمًا أقول لها: «لو عاملة مصيبة تعالي قوليلي، هبهدلك بس بعد ما أساعدك»، والحمد لله أنا مرتبطة بها جدًا، وهي أيضًا مرتبطة بوالدها جدًا، وعلاقتها بوالدها قوية جدًا، وربنا يبارك في عمرهم ويخليهم لبعض.

هل تفكرين في الإنجاب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة؟

لا، أعتقد أن موضوع الإنجاب بالنسبة لي أصبح صعبًا في الوقت الحالي، سواء من الناحية النفسية أو لأنني لست مركزة فيه، ولذلك لا أعتقد أنني سأقدم على هذه الخطوة.