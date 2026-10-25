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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حصل على الجائزة الذهبية بالجونة.. محمد حماد يكشف سر غيابه 10 سنوات| خاص

محمد حماد
محمد حماد
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشف المخرج محمد حماد عن سر غيابه عن السينما لمدة عشر سنوات حتى عاد بفيلمه الجديد “خروج آمن” الذى عرض بالجونة السينمائي، وحصل على الجائزة الذهبية بالمهرجان. 

وقال محمد حماد، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “سر غيابي لفترة طويلة هو أنني كنت أحضر لفيلم آخر ولكن تم إيقافه، وبدأت فى التحضير وتنفيذ فيلمي “خروج آمن” الذى عرض بالجونة”.

وأضاف أن الفيلم استغرق وقتا طويلا من أجل التحضير له، والتى وصلت إلى 9 سنوات.

“خروج آمن” أفضل فيلم 

منحت لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم طويل (50000 دولار أمريكي) للفيلم المصري “خروج آمن”، إخراج محمد حماد وإنتاج خلود سعد، ودرة بوشوشة، ودينا فاروق، وإبراهيم البطوط، ومي عودة.

لجنة التحكيم تترأسها المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وتكونت من الممثلة المصرية ناهد السباعي، والمؤلف الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

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