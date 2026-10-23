ليلة من زمن الفن الجميل.. غادة رجب ونجوم الأوبرا يعيدون إحياء روائع الموسيقى العربية

شهدت دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة، ليلة فنية مميزة جمعت بين روائع الغناء العربي وأصوات نجوم الطرب، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه الأوبرا برئاسة الدكتور رضا الوكيل.

واستضاف المسرح الكبير حفلًا غنائيًا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، بمشاركة الفنان الأردني طارق الفقيه ونجوم الأوبرا هند النحاس ورحاب مطاوع، إلى جانب الفنانة غادة رجب والفنان وليد حيدر.

وتضمن برنامج الحفل عرض فيلم عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أعده استوديو المونتاج بدار الأوبرا، في استعادة لمسيرته الفنية وإسهاماته في تطوير الموسيقى العربية.

وفي الوقت نفسه، احتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفلًا للمطرب سعيد عثمان وفرقته «شموع»، بينما شهد مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية حفل فريق «على مر الأجيال» بقيادة محمد الخولي وياسر سعيد.

وعلى الجانب الثقافي، تناول المؤتمر العلمي محور «التناول الإعلامي كمدخل للتوثيق»، بمشاركة باحثين ومتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية.

كما استضاف المسرح الصغير ندوة تناولت المسيرة الفنية للفنان هاني شاكر، أعدها وقدمها الشاعر فوزي إبراهيم، بمشاركة نخبة من الموسيقيين والنقاد والشعراء.

وجسدت فعاليات اليوم تنوع المهرجان بين الحفلات الغنائية والنقاشات العلمية، ودوره في الاحتفاء برموز الموسيقى العربية والحفاظ على تراثها الفني للأجيال الجديدة.