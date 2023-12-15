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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رقم مفاجئ| صناعة الذهب تصدم المواطنين بشأن الأسعار بالربع الأول من 2024

الذهب
الذهب

أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الارتفاعات في أسعار الذهب لا يتوقعها أحد، وأن سعر الذهب المحلي مرتبط بالأسعار العالمية، وفي ساعات قليلة ارتفع الذهب بشكل مفاجئ.

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أسعار الذهب تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

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وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب عندما يرتفع في الخارج، يحدث ارتفاع في الداخل، وأن هناك توقعات بارتفاعات كبيرة في الربع الأول من العام الجديد.

ولفت إلي أن وقية الذهب ارتفعت من 1980 لـ 2050 دولارا، وأن البنوك الأمريكية تتوقع ارتفاع الذهب عالميًأ مبلغ الـ 2400 دولار.

وتابع" الذهب يسجل الآن في مصر لـ عيار 21 مبلغ 2870 جنيها، والأسعار العالمية وصلت لـ 2050، ولكن في حالة وصول الذهب لـ 2400 دولار سيكون له تأثير كبير على الذهب بمصر.

 

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