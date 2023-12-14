اشتروا.. صناعة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين ومفاجأة بعيار 21 الآن

أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن هناك متغيرات قوية في أسعار الذهب عالمية، موضحًا أن وقية الذهب ارتفعت من 1980 لـ 2050 دولارا.

وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال تصريحات تلفزيوينة، أن بنك الفيدرالي الأمريكي قام بتثبيت الفائدة، ولذلك حدثت ارتفاعات قوية في الذهب، وانعكس ذلك على الأسواق المحلية.

ولفت إلي أن الذهب ارتفع الآن عن الصبح لـ 2870 جنيها وذلك لعيار 21، وأنه لا يوجد رقم ثابت لـ ارتفاعات الذهب، وأن كل شئ وارد في الفترة المقبلة.

ورد على سؤال " الناس تشتري الذهب ولا تبيع" ووجه رسالة لـ المواطنين وقال إن الذهب مخزن قيمة جيدة، وأن الذهب زينة وخزينة، ولا يسبب مشكلات للمواطنين.

وكانت أسعار الذهب صباح اليوم|:

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم





سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3211 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2810 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2408 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22488 جنيها.