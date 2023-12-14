أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الخميس 14 - 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.

سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم الخميس 14 -12-2023 في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,263 شراء 3,286 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,991 شراء 3,012 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,855 شراء 2,875 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,447 شراء 2,464 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,903 شراء 1,917 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,631 شراء 1,643 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 101,475 شراء 102,186 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 22,840 شراء 23,000 جنيها.

الكيلو بيع 3,262,857 شراء 3,285,714 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .