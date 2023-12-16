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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع أسعار الذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة مدوية عن مستقبله

أسعار الذهب
أسعار الذهب

فجر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار الذهب تشهد قفزات متتالية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار الذهب وصلت لارقام غير مسبوقة مؤخرا.

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وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 2850 جنيهًا بمنتصف تعاملات الأسواق أمس، بينما سجل سعر الأوقية عالميًا 2034 دولارًا.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن ارتفاع سعر الذهب محليًا خلال تعاملات الخميس، جاء تأثرا بارتفاع السعر العالمى بنحو 50 دولارًا للأوقية، وذلك بعد أن ثبّت الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماعه الثامن والأخير لهذا العام.


وتابع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن من الأسباب التى أدت إلى ارتفاع سعر الذهب تزايد توقعات خفض سعر الفائدة العالمية لـ3 مرات على الأقل فى العام المقبل، بسبب انخفاض مستوى التضخم فى الولايات المتحدة.


 

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